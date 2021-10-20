Врачи районных поликлиник Кировской области принимают по 80 человек в день

В Кировской области мобилизован практически весь кадровый резерв врачей. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ на врачей районных поликлиник выпала колоссальная нагрузка. Одному доктору приходится принимать в среднем по 80 пациентов ежедневно. Кроме того, участковые терапевты ежедневно совершают по 20-30 выездов к пациентам на дом. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Для того, чтобы система здравоохранения области работала без сильных сбоев мобилизованы все возможные ресурсы и кадровый резерв. Однако если негативная динамика заболеваемости продолжится, будут перепрофилированы последние стационары. Разворачивать койки придется на базе хирургических и сердечно-сосудистых отделений.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях Кировской области от коронавируса лечатся более 5 тысяч человек. Свыше 11 тысяч жителей региона стараются победить опасное заболевание в домашних условиях.