В Кирове водитель иномарки сбил на пешеходном переходе молодую девушку

Происшествие случилось в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 19 октября, в Кирове на пешеходном переходе сбили молодую девушку. Инцидент произошел в 19 часов 42 минуты на улице Ульяновской у дома № 36. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не заметил 24-летнюю жительницу областного центра и наехал на нее. В результате пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.