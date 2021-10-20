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Происшествия20 октября 2021 11:27

Житель Свечинского района подозревается в систематическом избиении 17-летней девушки

На молодого человека завели уголовное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
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Подозреваемый наносил удары по лицу и телу жертвы

Подозреваемый наносил удары по лицу и телу жертвы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Свечинском районе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в истязании несовершеннолетней девушки. В случае доказательства вины, молодому человеку может грозить тюремное заключение. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, в августе-сентябре текущего года подозреваемый из личных неприязненных отношений регулярно избивал свою 17-летнюю знакомую. Он наносил удары по лицу и телу жертвы.

На сегодняшний день на молодого человека возбуждено уголовное дело. Выясняются все причины и мотивы совершенного преступления. Расследование продолжается.