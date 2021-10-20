За сутки в Кировской области коронавирусом заболели 219 человек

В отделении реанимации находятся 205 жителей области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 20 октября, выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 458 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5341. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 205 жителям региона, 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 569. В амбулаторных условиях лечатся 11098 кировчан.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 8397 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 811 человек. Бригады скорой помощи 1842 раза выезжали на вызовы.