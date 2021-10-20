В Кирове проверили соблюдение масочного режима на Центральном рынке

В магазинах в масках должны находиться и продавцы и покупатели. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 19 октября, на Центральном рынке Кирова прошел рейд по соблюдению масочного режима. Нарушителям грозит штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соблюдать социальную дистанцию и носить индивидуальные средства защиты должны и продавцы и покупатели. Для тех, у кого с собой нет маски, сотрудники магазина обязаны предоставить одноразовую повязку и антисептик. Продавец в праве также отказать в обслуживании если покупатель пришел без маски.

На территории областного центра с начала пандемии сотрудники полиции составили уже более 3,5 тысячи протоколов об административном правонарушении. Подобные проверки будут проходить регулярно.