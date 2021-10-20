В Кирове к 650-летию города в 150 домах проведут капремонт

Большинство домов из списка находятся в центре города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове к юбилею города пройдет капремонт 150 домов. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации.
Список зданий, которые ждет капремонт, уже утвержден. Объекты разбросаны по всему городу, но больше всего их в центре Кирова. К примеру, на одном только Октябрьском проспекте реставрация ждет 39 домов. В перечень также вошли улицы Володарского, Дерендяева, Карла Либкнехта, Ленина, Московская, Преображенская и другие.
При этом сроки проведения работ не уточняются. В документе сказано, что ремонт пройдет «в рамках подготовки к празднованию в 2024 году 650-летия основания города Кирова».
Полный список домов, подлежащих капремонту к юбилею, можно посмотреть здесь.