В Кирове к 650-летию города в 150 домах проведут капремонт

Большинство домов из списка находятся в центре города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове к юбилею города пройдет капремонт 150 домов. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации.

Список зданий, которые ждет капремонт, уже утвержден. Объекты разбросаны по всему городу, но больше всего их в центре Кирова. К примеру, на одном только Октябрьском проспекте реставрация ждет 39 домов. В перечень также вошли улицы Володарского, Дерендяева, Карла Либкнехта, Ленина, Московская, Преображенская и другие.

При этом сроки проведения работ не уточняются. В документе сказано, что ремонт пройдет «в рамках подготовки к празднованию в 2024 году 650-летия основания города Кирова».

Полный список домов, подлежащих капремонту к юбилею, можно посмотреть здесь.