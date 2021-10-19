В Советске завершили благоустройство исторической части города

Рабочие построили кафе, лодочную станцию и привели в порядок набережную. Фото: kirovreg.ru

В Советске благоустроили историческую слободу Кукарку. Об этом рассказали в областном правительстве.

Основные работы по реализации проекта «Советск. Кукарка. ПРО:Явление», победившего в конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений, завершили в начале октября. Так, в Советске построили кафе на 40 мест, отреставрировали здание выставочного зала и построили лодочную станцию. Кроме того, специалисты привели в порядок набережную Пижмы и Успенской площади. Спуск к ней уже заасфальтировали, освещение также установлено. В рамках проекта рабочие также создали экотропу с беседкой.

На данный момент остается лишь приборка основной территории и благоустройство прилегающих. Эти работы обещают закончить в ближайшие дни.