В Кирове открыли вещевой бокс для сбора теплой одежды бездомным людям

Пункт сбора появился в «Теплом доме», где предоставляют помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Фото: спасскийсобор.рф

В Кирове появился вещевой бокс для сбора теплой одежды бездомным. Об этом сообщает пресс-служба Спасского собора.

Волонтеры Службы милосердия, действующей при храме, занимается сбором необходимой помощи. А вещевой бокс появился в «Теплом доме» в рамках экологического проекта.

- Огромное спасибо всем добрым людям, кто откликнулся на сбор тёплых вещей для бездомных и нуждающихся. За эти дни нас посетило более 20 человек. Принимаем теплые мужские куртки, свитера, толстовки, джинсы, шапки, перчатки, носки и другую одежду, - сообщают в Службе милосердия.

Помощь может оказать любой неравнодушный кировчанин. Для этого нужно принести необходимые вещи в «Теплый дом» (Киров, улица Лесная, 2г). Там одежду рассортируют и раздадут нуждающимся. Кроме того, там принимают продукты для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.