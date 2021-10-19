В Кирове продолжают работу мобильные пункты по вопросам догазификации

В мобильных пунктах кировчане могут проконсультироваться по всем интересующим вопросам. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается программа догазификации домовладений. Для удобства горожан подать заявку теперь можно и в специализированных мобильных пунктах. Об этом сообщили в администрации города.

Микроавтобусы до 22 октября побывают в восьми населенных пунктах Ленинского и Октябрьского районов областного центра. Так, во вторник, 19 октября, автомобиль прибудет в поселок Ганино и микрорайон Новый. Прием жителей организуют на улицах Народной и 4-ой Пятилетки у дома № 79.В мобильных пунктах кировчане могут не только подать заявку на бесплатный подвод газа к границам своих участков, но также проконсультироваться по всем интересующим вопросам.

На сегодняшний день, заявления принимаются через МФЦ, портал Госуслуг и на сайте единого оператора газификации. Кроме того, для граждан организована горячая линия. Позвонить на нее можно по телефону: 8-800-350-43-04.