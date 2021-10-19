В Октябрьском районе Кирова проходит вакцинация домашних животных от бешенства

Прививка животных от бешенства является надежным способом защиты от смертельного заболевания. Фото: admkirov.ru

Жителям сельских населенных пунктов Октябрьского района Кирова предлагают привить своих домашних питомцев от бешенства. Специалисты региональной станции по борьбе с болезнями животных организовали мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщили в горадминистрации.

При отсутствии у животного чипа или бирки установить их можно прямо на месте. Данная услуга является платной. Если же вы не хотите дожидаться очереди, то привить вашего любимца можно на базе кировской станции по борьбе с болезнями, расположенной на Сельскохозяйственном проезде, д 6.

Ветеринары напоминают, что вирус бешенства - это смертельное заболевание, как для животных, так и для человека. Инфекция может передаваться при укусе, а также при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

В качестве профилактических мероприятий рекомендуется:

- Остерегаться контакта с лисицами и другими дикими животными;

- Не подходить к ним если они зашли на территорию населенного пункта;

- Не гладить и не дотрагиваться до бездомных собак и кошек, которые могут быть переносчиками.