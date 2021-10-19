Транспортные полицейские в Кирове задержали пермского наркомана

Любителя запрещенных веществ сняли с поезда на железнодорожном вокзале Кирова Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожном вокзале Кирова полицейские задержали 34-летнего жителя Перми, который находился в состоянии наркотического опьянения. Молодого мужчину сняли с поезда сообщением Санкт-Петербург-Тюмень. Об этом сообщили в областном ЛО МВД на транспорте.

Во время досмотра стражи порядка изъяли из кармана куртки задержанного пакетик весом 0,42 грамма с неизвестным веществом коричневого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что содержимое является наркотическим средством.

На молодого мужчину составили протокол об административном правонарушении. Теперь любителю запрещенных веществ грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.