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Общество19 октября 2021 10:30

Транспортные полицейские в Кирове задержали пермского наркомана

На мужчину составили административный протокол
Алексей Романов
Алексей Романов
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Любителя запрещенных веществ сняли с поезда на железнодорожном вокзале Кирова

Любителя запрещенных веществ сняли с поезда на железнодорожном вокзале Кирова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожном вокзале Кирова полицейские задержали 34-летнего жителя Перми, который находился в состоянии наркотического опьянения. Молодого мужчину сняли с поезда сообщением Санкт-Петербург-Тюмень. Об этом сообщили в областном ЛО МВД на транспорте.

Во время досмотра стражи порядка изъяли из кармана куртки задержанного пакетик весом 0,42 грамма с неизвестным веществом коричневого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что содержимое является наркотическим средством.

На молодого мужчину составили протокол об административном правонарушении. Теперь любителю запрещенных веществ грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.