Кировчане помогли поймать 200 пьяных водителей за девять месяцев

Благодаря неравнодушным кировчанам удалось пресечь более 900 нарушений ПДД. Фото: Алексей ФОКИН

Кировчане помогли пресечь более 900 нарушений на дорогах области. Статистику подвели в региональной ГИБДД.

По сообщению ведомства, в рядах добровольных народных дружин и движении «Ночной Патруль» состоят более двух тысяч кировчан. Именно они с начала 2021 года пресекли почти тысячу нарушений ПДД. В частности, они задержали 108 пьяных или отказавшихся от медосвидетельствования водителей.

Другие жители области, не состоящие в подобных объединениях, также помогают правоохранителям. По их информации автоинспекторы пресекли 194 нарушения ПДД, в том числе, задержали более 90 нетрезвых водителей. Кроме того, кировчане предоставили в ГИБДД свыше 700 обращений с фото- и видеоматериалами о правонарушениях.

- Если вы стали свидетелем любого правонарушения, сообщите об этом в полицию. Таким образом, вы спасете чье-то здоровье или жизнь, - просят в областной Госавтоинспекции.