На подготовку теплосетей к зиме в Кировской области выделили еще 30 миллионов рублей

На эти средства к зиме подготовят коммунальные сети в 25 районах региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области дополнительно выделили 30 миллионов рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. Это уже третья дотация, ранее выдавали еще 63 миллиона для 22 муниципалитетов. Как сообщает региональное правительство, всего же на эти цели в 2021 году из бюджета потратили 93 миллиона рублей.

Дополнительно выданную субсидию потратят на подготовку теплосетей в 25 районах и округах области. Это Афанасьевский, Верхнекамский, Вятскополянский, Котельнический, Зуевский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Куменский, Лебяжский, Нагорский, Омутнинский, Опаринский, Пижанский, Подосиновский, Советский, Сунской, Уржумский, Юрьянский, Яранский районы, г. Котельнич и Арбажский, Богородский, Верхошижемский, Кикнурский, Санчурский муниципальный округ.

Так, к примеру, в Афанасьево на эти средства отремонтируют водопроводы на улицах Дзержинского, Горького и Чапаева. А в поселке Лыпка купят насос на скважину.

Все работы будут проходить без отключения потребителей от отопления. Подготовка должна завершиться до конца года.