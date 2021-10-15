В Кирове разыскивают мужчину, ограбившего летом салон связи

Мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирове разыскивают мужчину, ограбившего салон связи. Инцидент произошел еще летом, сообщили в областном УМВД.

18 июля около 20 часов в салон связи на улице Упита вошел неизвестный мужчина. Угрожая кассирше предметом, похожим на нож, он вытребовал у нее деньги из кассы. Забрав с собой три тысячи рублей, мужчина удалился. Грабитель был в медицинской маске, к тому же набросил на голову капюшон кофты, так что сходу опознать его не совсем реально. Однако кировчанин попал на записи камер видеонаблюдения, расположенных внутри и снаружи помещения.

Если вы узнали этого человека, просьба сообщить об этом по номерам: 66-47-10, +7-953-672-17-37 или 02 (102).