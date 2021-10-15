В Кирове сбили 51-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Авария произошла у дома №77 по улице Лепсе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове иномарка сбила 51-летнюю женщину. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Инцидент произошел 14 октября в 18 часов на улице Лепсе. У дома №77 «Киа» наехала на 51-летнюю женщину-пешехода. Как сообщает ведомство, та получила травмы. Потребовалась ей госпитализация или нет - неизвестно. Однако в ГИБДД уточняют, что кировчанка переходила дорогу в неположенном месте.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, и оба - в региональном центре. В авариях пострадали три человека. Погибших нет.