В Кирове 14 сентября пройдут отключения воды из-за ремонта сетей

Время отключения варьируется от трех до десяти часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 октября десятки домов в Кирове останутся без холодной воды. Об этом предупреждает «Водоканал». В группе организации появился график отключений.

Известно, что воду отключат сотням кировчан из-за ремонтных работ на сетях. Всего на один день - а у кого-то и вовсе на несколько часов.

С 9 до 12 часов:

- ул. Октябрьской Революции, дома № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;

С 9 до 16 часов:

- ул. Октябрьская, дома № 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 33;

- ул. Южная, дома № 1, 3, 5.

С 9 до 19 часов:

- ул. Милицейская д.: 51, 53;

- ул. Дерендяева д.: 99, 99/А, 112, 114;

- Октябрьский проспект д. 116/Б.

«Водоканал» также сообщает, что в зону отключений организуют подвоз воды. Его место можно посмотреть по этой ссылке. Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства.