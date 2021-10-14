В Кирове ограничат движение через ж/д переезд в районе нефтебазы

В Кирове на два дня перекроют проезд по ж/д у нефтебазы. Фото: gzd.rzd.ru

Кировчан предупреждают, что проезд через железную дорогу на улице Потребкооперации будет закрыт на протяжении двух дней. Запрет на передвижение будет действовать 15 октября с 20 до 22 часов и 16 октября — с 3 до 5 часов утра.

В это время на переезде пройдут ремонтные работы. Там заменят резинокордовый настил. Однако во время запрета сможет проехать спецтранспорт. Его пропустят в оперативном порядке. Для остального транспорта возможен объезд через путепровод в микрорайон Чистые пруды.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов планировать свой маршрут заранее и с пониманием отнестись к переменным неудобствам.