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Общество14 октября 2021 17:18

В Кирове ограничат движение через ж/д переезд в районе нефтебазы

Ремонтные работы пройдут 15 и 16 октября
Иван Кабанов
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В Кирове на два дня перекроют проезд по ж/д у нефтебазы. Фото: gzd.rzd.ru

В Кирове на два дня перекроют проезд по ж/д у нефтебазы. Фото: gzd.rzd.ru

Кировчан предупреждают, что проезд через железную дорогу на улице Потребкооперации будет закрыт на протяжении двух дней. Запрет на передвижение будет действовать 15 октября с 20 до 22 часов и 16 октября — с 3 до 5 часов утра.

В это время на переезде пройдут ремонтные работы. Там заменят резинокордовый настил. Однако во время запрета сможет проехать спецтранспорт. Его пропустят в оперативном порядке. Для остального транспорта возможен объезд через путепровод в микрорайон Чистые пруды.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов планировать свой маршрут заранее и с пониманием отнестись к переменным неудобствам.