В Омутнинском районе продавали просроченное мясо

Признанную опасной продукцию предписали уничтожить. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Омутнинском районе торговали просроченным мясом. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области.

Внеплановая проверка прошла в магазине местного предпринимателя в Песковке. Ревизоры установили, что владелец допустил хранение и продажу 620 грамм куриной печени и 390 грамм куриных купат с истекшими сроками годности. Первое мясо стоило выбросить в июле, а второе - аж в январе. Кроме того, в магазине нашли 1,37 кг котлет и тефтелей без маркировки и сопроводительных документов, а также около четырех килограмм другого мяса с нечитаемыми маркировками.

- Нечитаемость и отсутствие маркировки не позволяет идентифицировать вышеуказанную продукцию, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов не позволяет подтвердить эпизоотическое благополучие места ее выхода, - сообщает управление.

Предпринимателю назначили штраф в размере 3000 рублей. Ему также предписано уничтожить всю признанную опасной продукцию.