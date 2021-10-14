Арендатор лесных участков в Богородском районе оштрафован за незаконную вырубку

В Богородском районе Кировской области незаконно вырубили лес. Фото: Людмила Баркова

Прокуратура Богородского района Кировской области проверила соблюдение лесного закона компанией СПК «Красное Знамя». Выяснилось, что на одном из арендованных организацией участков нелегально вырубали деревья. Произошло это из-за отсутствия контроля со стороны арендатора. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Для возмещения убытков лесному фонду РФ прокурор Богородского района подал в суд исковое заявление. В итоге арендатора обязали компенсировать все нанесенные убытки.

Однако, следственные органы могут возбудить также уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Это делают для опознания личностей, которые занимались нелегальной вырубкой деревьев.