В пригородах Кирова благоустраивают дороги и устанавливают уличное освещение

В 2021 году отремонтировали подъезды к нескольким сельским поселениям вблизи от областного центра. Фото: admkirov.ru

Несколько сельских поселений Ленинского района, где идет ремонт дорог и идет замена или установка уличного освещения, посетила глава города Елена Ковалева и депутаты городской Думы.

Так, в текущем году отремонтирована грунтовая дорога в д. Шустовы и выезд от нее на Советский тракт протяженностью 1,6 км. Объект примут в эксплуатацию после того, как подрядчик устранит все замечания.

Отремонтирован также и подъездной путь к д. Машкины. Дорогу в самой деревне должны благоустроить на следующем этапе работ.

Еще один объект, который посетили депутаты, - дорога от д. Лихачи до д. Рубцы. Ее протяженность 2,6 км. Здесь уже уложили два слоя асфальта, нужно еще обустроить съезды и обочины. Работы должны завершиться к 20 октября.

Помимо благоустройства дорог, особое внимание в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уделяется обустройству уличного освещения. В частности, этот вопрос не раз поднимали жители Дороничей. В этом поселке на одних улицах его нет совсем, на других из-за интенсивной жилой застройки недостаточно. Сейчас вопрос постепенно решается: идет подключение к сетям освещения на ул. Павла Садакова, 30 новых опор установлены на ул. Октябрьской от ул. Мира до ул. Мокрая Слободка. Монтаж кронштейнов и крепление проводов на них завершатся к 30 октября.

А в рамках муниципальной программы, словам начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Печенкина, разрабатывается проектная документация по замене и установке дополнительных светильников еще на 20 улицах п. Дороничи и д. Томиловы.

- Главное, чтобы процесс согласования со смежными организациями проходил более оперативно и включение освещения происходило быстрее, - отметила Елена Ковалева. - Наша стратегия заключается в том, чтобы ежегодно увеличивать объемы финансирования на ремонт грунтовых дорог и обустройство наружного освещения. Это базовые вещи, которые существенно влияют на жизнь людей.