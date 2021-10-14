В Юрьянском районе «Приора» врезалась в забор и столб

Часть ограждения пробила лобовое стекло, но чудом никто не погиб. Фото: vk.com/gibdd43

В Мурыгино «Лада Приора» врезалась в дорожное ограждение и столб. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 14 октября в 04.22 на улице Фестивальной, у дома №11. 25-летний водитель отечественной легковушки съехал на обочину, а после врезался в забор и столб. Часть ограждения пробила лобовое стекло, войдя в салон. К счастью, никто из сидевших в «Приоре» не погиб. Однако двое пассажиров получили травмы - 23-летний парень и 18-летняя девушка. Степень тяжести не уточняется.

Известно также, что виновник ДТП отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, что приравнивается к вождению в нетрезвом виде.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.