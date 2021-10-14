За последние сутки в Кировской области зарегистрировали 201 новый случай заражения COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии 49 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области, по данным оперштаба на 14 октября, выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 460 выздоровевших.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 снова увеличилось, сейчас на лечении находятся - 5254 жителя области. Количество больных с поражением легких - 4948. В отделении реанимации и интенсивной терапии, как и накануне врачи помогают 183 пациентам, 49 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на два и достигло 555. В амбулаторных условиях лечатся 9933 житель региона.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 6948 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 939 человек. Бригады скорой помощи 1932 раз выезжали на вызовы.