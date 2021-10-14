Киров подметают от листвы и мусора 50 машин и 70 дворников

Машины собирают листву с дорог и после вывозят. Фото: admkirov.ru

В городе проводят осеннюю уборку улиц! Как сообщает администрация Кирова, в работе задействовали около 50 единиц техники. Это и вакуумные пылесосы, подметально-уборочные машины, тракторы.

Уборка проводится ежедневно: на проезжих частях, тротуарах, заездных карманах для общественного транспорта и стоянках. Кроме того, листва забивает ливневую канализацию, поэтому чистят и ее. Спецтехника моет дорогу, собирая листву в прилотковой зоне, а после собирает щетками. Всего за сутки с городских улиц вывозят около 70-90 кубометров листвы и смета, и еще 25 - разного мусора с газонов и остановок.

Помимо машин, в уборке задействован и ручной труд. На улицах работают около 70 дворников, сообщает мэрия.