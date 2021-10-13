В Кирово-Чепецке пьяный водитель «девятки» врезался в дорожное ограждение

Пьяный водитель не справился с управлением. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецке пьяный мужчина на «девятке» врезался в дорожное ограждение. По счастью, не снес его. Информацию сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло 12 октября в 01.50 на улице 60 лет Октября. У дома №36 мужчина за рулем ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. По счастью, на трассе не было других автомобилей и пешеходов, поэтому не пострадал никто - кроме самого водителя. Известно, что чепчанин получил травмы, степень тяжести не уточняется. Как оказалось, мужчина был пьян, к тому же не имел водительских прав.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло лишь одно ДТП. В нем пострадал один человек. Погибших нет.