Кировчанин ночью залез в чужой УАЗ, погрелся в нем и угнал его домой

На допросе мужчина сознался в угоне. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирове мужчина залез в чужой микроавтобус, погрелся и уехал на нем же домой. Полиция задержала угонщика, сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел в Чистых Прудах на днях. Один из жителей микрорайона обратился в полицию, мол, угнали УАЗик. Выручили записи с камер наблюдения на парковке, одна из которых зафиксировала, как в машину залезает неизвестный мужчина. Его вычислили и доставили в отделение.

На допросе 33-летний кировчанин сознался в угоне и пояснил, что он заблудился ночью среди новостроек и во дворе одной из них обнаружил незапертый автомобиль. Залез внутрь, согрелся, и решил на нем же уехать домой. Для этого идеально подошел ключ от почтового ящика, по признанию мужчины. Сам УАЗ, к слову, нашли в Первомайском районе, неподалеку от его места жительства.

На угонщика завели уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Кировчанину грозит до пяти лет лишения свободы.