В Уржуме осудили пенсионерку, обокравшую 98-летнего ветерана

На днях женщине вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили 69-летнюю женщину, обворовавшую ветерана. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как установил суд, жительница Уржума украла у 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны награды и деньги. Так, в течение нескольких месяцев пенсионерка снимала некоторые суммы денег с принадлежащей мужчине банковской карты. В общей сложности ей удалось прикарманить почти 1,2 миллиона рублей. Кроме того, она умудрилась выкрать из квартиры ветерана китель с наградами: медалями «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», орден «Красной Звезды» и другие.

Женщину обвинили в хищении в особо крупном размере и незаконном приобретении госнаград. Суд вынес приговор: год и месяц лишения свободы. Отбывать наказание пенсионерка будет в колонии общего режима.