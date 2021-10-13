В Кирове отремонтировали дорогу на Федяковское кладбище

Приемка работ прошла 12 октября. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершился ремонт еще трех дорог. Это пути к Федяковскому кладбищу и в деревни Вахренки и Камешник. Об этом информирует горадминистрация.

Дорога к месту захоронения оказалась одна из самых протяженных, которые надо привести в порядок - 2,8 километра. На ее состояние не раз обращали внимание горожане: на участке почти не было асфальта. Подрядчик уложил на отрезке основание из щебенки и выравнивающее покрытие перед основным слоем. Рабочие также обустроили обочины и съезды. Точно так же выполнили ремонт дорог в две деревни. Дороги приняли 12 октября и не нашли никаких нареканий.

На данный момент ремонт ведется еще на 18 объектах. Большинство из них уже практически готовы к сдаче. Все работы планируют закончить к ноябрю.