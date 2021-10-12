В Кировской области выставили на продажу крупное деревообрабатывающее предприятие

В стоимость завода входят земля, техника, оборудование, договоренности и прочее. Фото: avito.ru

В Кировской области продают деревообрабатывающее предприятие с 15-летней историей. Завод оценили в 79 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По словам продавца, предприятие было создано на базе советского леспромхоза с использованием сохранившейся с тех времен инфраструктуры. Сейчас, как он сообщает, это один из самых перспективных и прибыльных заводов. В стоимость входят площадь земельного участка 7 Га, оборудование и техника, собственный ж/д тупик, договоренности по закупкам и сбыту. Укомплектован штат из 40 рабочих и управляющий персонал.

Материальные активы продавец оценил в 75 миллионов рублей. Владелец также сообщает, что прибыль от предприятия до налогов составляет 6,7 миллиона рублей в месяц.