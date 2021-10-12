С начала года на кировских дорогах погибли три пешехода

И водителям, и пешеходам необходимо быть крайне внимательными и осторожными на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Кировской области с начала года погибли три пешехода. Среди них - один ребенок. Статистику предоставила областная ГИБДД.

За минувшие месяцы в авариях на кировских дорогах пострадал 171 пешеход. В их числе - 42 ребенка в возрасте до 16 лет. По статистике ведомства, каждое второе ДТП с пешеходом произошло на переходе. В таких происшествиях получили травмы 99 человек и погиб один.

Госавтоинспекция сообщает: во избежание аварий водителям необходимо соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, и быть предельно внимательными - особенно при проезде пешеходных переходов. Автомобилисты должны быть готовыми к полной остановке, чтобы пропустить людей.

Пешеходам, в свою очередь, нужно оценивать скорость и расстояние машин. Переходить дорогу необходимо только тогда, когда вы полностью убедились в своей безопасности.