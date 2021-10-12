В Кирове завершились поиски 75-летнего мужчины, пропавшего в конце сентября

Мужчина ушел в лес 30 сентября и не вернулся. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове завершились поиски 75-летнего Александра Умнова, пропавшего без вести 30 сентября. Мужчину нашли погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

О пропаже пенсионера стало известно в конце сентября: кировчанин ушел в лес и не вернулся. Волонтеры сообщали, что с 7 до 8 утра Александр Петрович ехал на автобусе №14 и вышел на развязке у нового моста. С тех пор его никто не видел.

О помощи просили водителей и добровольцев. Поиски шли в лесополосе - не без подсказок кировчан, которые видели пропавшего. Волонтеры писали, что у мужчины диабет, и он уже несколько суток не принимал лекарств.

- Александр Петрович найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили поисковики 9 октября.

Редакция «КП-Киров» также выражает соболезнования родным и близким погибшего.