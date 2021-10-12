Кировчане могут пополнять транспортные карты с помощью мобильного приложения

Через приложение можно пополнить несколько проездных и карты с разными тарифами. Фото: admkirov.ru

Кировчане смогут пополнить транспортную карту с помощью мобильного приложения - «Екарта 43». Об этом сообщили в областном правительстве.

С помощью сервиса можно положить средства на проездные с разными тарифами, а также на несколько карт, посмотреть историю платежей и проверить транспортный ресурс. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно указать номер телефона и адрес электронной почты, на которую будут приходить чеки.

Пополнять карту через приложение можно через Систему быстрых платежей, то есть со счета практически любого банка, поскольку СБП поддерживают все крупные банки страны.