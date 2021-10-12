20-летняя кировчанка, выехавшая на тротуар и насмерть сбившая пешехода, предстанет перед судом

Девушка выехала на тротуар и сбила пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове завершилось расследование уголовного дела о смертельном ДТП, устроенном 20-летней девушкой. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение вместе с материалами направлено в суд.

Речь идет об аварии, случившейся в Кирове 26 октября 2020 года. Кировчанка, находившаяся за рулем «Тойота Ярис», уходила от столкновения с другой машиной на перекрестке улиц Азина и Ленина. Неверно выбрав скоростной режим, девушка «перегазовала» и, поворачивая направо, выехала на тротуар, где сбила 37-летнего прохожего. Мужчина в результате скончался.

Девушку обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данной статье ей грозит до пяти лет лишения свободы. Вскоре она предстанет перед судом.