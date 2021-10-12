В Кирове городские фонтаны законсервировали на зиму

Фонтаны вновь заработают уже весной. Фото: admkirov.ru

В Кирове все фонтаны законсервировали на зиму. О проделанной работе отчиталась горадминистрация.

Так, к заморозкам подготовили объекты в парке Победы, сквере 60-летия СССР и на Театральной площади. В последнюю очередь провели консервацию фонтана в Кочуровском парке. Рабочие откачали воду, очистили форсунки и фильтры от грязи, прочистили все конструкции с помощью моющих средств, а после демонтировали фильтры и насосы. Подрядчик также установил антивандальные решетки и укрывную конструкцию для защиты чаши фонтана в зимнее время. Все работы завершили 7 октября.

Горадминистрация также отмечает, что работы провели в рамках муниципального контракта.