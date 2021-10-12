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Здоровье12 октября 2021 9:48

В Кировской области 180 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Всего в инфекционных стационарах проходят лечение 5145 человек
Алина Сашина
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Компьютерную томографию легких за предыдущие сутки прошли 747 жителей области.

Компьютерную томографию легких за предыдущие сутки прошли 747 жителей области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области на 12 октября выявили 169 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 466 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 5145 жителей области, 4803 из них - с поражением легких. Значительно увеличилось число пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии - до 180, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 552.

На дому проходят лечение 9438 кировчанина. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3219 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 747 жителей области.