В Кировской области 180 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Компьютерную томографию легких за предыдущие сутки прошли 747 жителей области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области на 12 октября выявили 169 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 466 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 5145 жителей области, 4803 из них - с поражением легких. Значительно увеличилось число пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии - до 180, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 552.

На дому проходят лечение 9438 кировчанина. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3219 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 747 жителей области.