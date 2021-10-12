Громко кричал, пил на улице, раздал украденные игрушки детям: в Кирове прошло заседание КДН

На заседании КДН по Первомайскому району рассмотрели 20 дел. Фото: admkirov.ru

В Кирове в очередной раз прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщает горадминистрация, рассматривались дела по Первомайскому району.

Так, за плохое воспитание детей наказание понесут 12 родителей. Двум подросткам придется выплатить штраф - по 500 рублей - за появление пьяными в общественных местах. К третьему несовершеннолетнему применили такую же меру, но уже за распитие алкоголя в общественном месте.

Четвертого ребенка привлекли к ответственности за шум в ночное время: он играл по ночам в компьютерные игры и при этом очень громко кричал, заставляя всех соседей слушать свои комментарии. Пятого юношу наказали выговором. Как выяснилось, он более 10 раз обокрал один и тот же магазин. Вынося оттуда игрушки и сладости, подросток раздавал их другим детям на улице. Родители выплатили причиненный ущерб.

Всего участники заседания рассмотрели 20 дел. Штрафы назначили девяти кировчанам. Общая сумма составила 2400 рублей.