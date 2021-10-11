В Кирове на семи аварийных перекрестках установят шумовые полосы

Перекресток улиц Казанской и Молодой Гвардии - один из аварийных, где планируют установить шумовые полосы. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове семь аварийных перекрестков оборудуют шумовыми полосами. Об этом рассказали в городском ОГИБДД.

Шумовые полосы - поперечные линии, выступающие над дорогой. Они служат для регулирования скоростного режима, являясь более бюджетной альтернативой «лежачим полицейским». Их цель - заставить водителей сбросить скорость.

Так, на данный момент такие полосы установили на Хлебозаводском проезде у дома №9/1 и улице Упита напротив здания №10. В ближайшем будущем их оборудуют также на следующих перекрестках:

- улиц Казанской и Розы Люксембург;

- Молодой Гвардии и Дерендяева;

- Молодой Гвардии и Карла Либкнехта;

- Чистопрудной и Ивана Попова.

Кроме того, шумовые полосы появятся напротив дома №88 по улице Дзержинского.