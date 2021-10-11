В 10 районах Кировской области развернуты ковид-стационары

В ряде районов Кировской области инфекционные стационары открылись впервые Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим приходится вновь разворачивать дополнительные койки. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Впервые с начала пандемии в инфекционных стационарах проходят лечение 5230 жителей области. У 4896 из них болезнь осложняется вирусной пневмонией и поражением легких. Растет и количество амбулаторных пациентов. На сегодняшний день таких насчитывается 9303.

Ковидные стационары развернуты на базе нескольких медучреждений Кирова, а также в Кирово-Чепецком, Слободском, Белохолуницком, Советском, Юрьянском, Оричевском, Малмыжском, Орловском, Уржумском и Лузском районах. Причем в ряде муниципалитетов COVID - госпитали ранее не открывались.