Кировчанин отказался платить за заказ курьеру и вдобавок отобрал у него все наличные

Злоумышленник ограбил курьера, угрожая ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове 24-летний местный житель обокрал курьера, который привез ему еду. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выяснилось, что сотрудник службы доставки привез товар по нужному адресу. Его встретил подозреваемый, но платить за заказ отказался. Тогда курьер развернулся и пошел к машине. Задержанный догнал «доставщика» и, приставив нож к горлу, стал требовать отдать ему все наличные деньги. Злоумышленник завладел суммой в размере 700 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Разбойника вскоре задержали. Им оказался 24-летний, ранее судимый житель областного центра. Молодого человека заключили под стражу. Расследование продолжается.