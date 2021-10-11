В Кировской области за выходные дни два человека погибли в пожарах

Один из смертельных пожаров произошел в жилом доме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области за минувшие выходные произошло два смертельных пожара. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Первое происшествие случилось 9 октября в 01.33 в Сосновке. На автостоянке по улице Дзержинского вспыхнул припаркованный ВАЗ-2115. У машины обгорели моторный и багажный отсеки по всей площади. На месте происшествия спасатели обнаружили тело владельца автомобиля. Предположительно, мужчина скончался от отравления продуктами горения. Точная причина устанавливается.

Второе смертельное ЧП произошло 10 октября в деревне Ахманово Пижанского района. Огонь вспыхнул в одном из домов, повредив стены и потолок, а также имущество. В помещении нашли хозяина жилья, скончавшегося также от отравления продуктами горения. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

Всего за выходные дни в Кировской области произошло 16 пожаров. В них погибли два человека и пострадал один.