В ДТП в Слободском районе пострадала 11-летняя девочка

В настоящее время выясняются все возможные причины аварии. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 10 октября, в Слободском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека, один из которых ребенок. Авария случилась в 10 часов 4 минуты на 6 км дороги Киров-Боровица-Баташи. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль марки «Лада Приора» под управлением 19-летнего молодого человека и «Шевроле Лачетти», за рулем которого сидел 46-летний мужчина. В результате аварии водитель иномарки, а также два его пассажира: 48-летняя женщина и 11-летняя девочка получили травмы. Потребовалась ли им госпитализация не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 19 ДТП, в которых один человек погиб и 26 получили травмы, в том числе пять несовершеннолетних.