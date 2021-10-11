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Общество11 октября 2021 11:18

В Кирово-Чепецке снесли павильон, расположенный над теплосетями

Собственник демонтировал объект, не дожидаясь решения суда
Маргарита Акагиева
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Павильон демонтировали 7 октября. Фото: пресс-служба кировского филиала ПАО «Т Плюс»

Павильон демонтировали 7 октября. Фото: пресс-служба кировского филиала ПАО «Т Плюс»

В Кирово-Чепецке снесли цветочный павильон, находившийся над теплосетями. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс».

Киоск на улице 60 лет Октября, в районе мини-рынка, расположился в охранной зоне. Компания подала иск в суд о демонтаже торговой точки. Однако его собственник признал нарушение и 7 октября снес павильон еще до вынесения решения. Так же поступил владелец еще одного объекта, вынеся детскую площадку во дворе дома №15а по улице Парковой в Кирове из опасной зоны. Сейчас идет согласование сроков устранения с собственником торгового павильона на улице Некрасова, 29/2 в Кирово-Чепецке.

В общей сложности компания направила в суд 16 исков с требованием перенести детские площадки и киоски из опасной зоны. Кировчан, которым известно о незаконном расположении объектов над теплосетями, просят сообщать об этом по 716-716 (г.Киров), 4-45-65 (г.Кирово-Чепецк) либо оставить информацию на этом сайте.