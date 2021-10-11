В Кирове разыскивают пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Если вы знаете, где находится пропавшая женщина, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают женщину, пропавшую без вести сутки назад. Сайгу Закиеву в последний раз видели в областном центре 10 октября. С тех пор информации о ее местонахождении нет. Известно, что она нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Сайге Амаровне 36 лет, рост 155 см, нормального телосложения, у нее темные волосы ниже плеч и карие глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в темно-зеленый пуховик, синие джинсы, черное платье по колено и ботинки такого же цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.