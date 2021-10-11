За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 168 человек

На стационарном лечении находятся более 5 тысяч кировчан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 11 октября выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 204 человека. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 5230 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 169 пациентам, 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 550.

На дому проходят лечение 9303 кировчанина. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3913 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 495 жителей области.