За минувшие выходные в Кировской области задержали 33 нетрезвых водителя

Нарушителям грозит штраф и лишение водительских прав до двух лет. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области задержали 33 нетрезвых водителя. Еще 18 человек сели за руль без прав. Всего с 8 по 10 октября сотрудники ГИБДД пресекли 1768 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишения водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области просят граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 02 или 102. Своевременное выявление пьяных за рулем поможет предотвратить множество ДТП и спасти не одну человеческую жизнь.