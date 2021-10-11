Погода в Кирове с 11 по 15 октября: пасмурно, но довольно тепло

Всю рабочую неделю будет переменная облачность, почти без осадков. Фото: Василий Вахрин

В Кирове всю рабочую неделю ожидается пасмурная погода, возможны небольшие дожди. Но будет достаточно тепло: температура не опустится ниже нуля даже в ночные часы.

В понедельник, 11 октября, утром будет плюс 6 градусов. А вот днем воздух уже прогреется до плюс 11. В течение дня осадков не ожидается, и сквозь облака будет проглядывать солнышко. Юго-западный ветер будет не сильным. Несмотря на довольно комфортную погоду, метеозависимым людям стоит внимательнее отнестись к своему здоровью: синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление - до 755 мм рт. ст.

Во вторник, 12 октября, погода почти не изменится. Температура воздуха в течение дня будет от +3 до +11 градусов. Атмосферное давление начнет немного снижаться.

В среду, 13 октября, столбик термометра ночью опустится до +4 градусов, днем поднимется до +11. Возможны осадки - небольшой дождь. Южный ветер будет не сильным – до 3 м/с. Атмосферное давление почти не изменится.

На четверг, 14 октября, осадки синоптики не прогнозируют. Но небо будет пасмурным в течение всего дня. Температура даже ночью не опустится ниже +8, днем, как и в предыдущие дни, до +11. Атмосферное давление по-прежнему будет чуть выше нормы. Ветер будет дуть с юга.

В последний день рабочей недели, 15 октября, температура будет ниже, чем в предыдущие дни. Ночью - до +5, днем - до +9. Будет пасмурно, ветер усилится. Атмосферное давление придет в норму - 748 мм рт. ст.