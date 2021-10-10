Начинается прием предложений по кандидатурам в новый состав Избирательной комиссии Кировской области

Кандидатуры Избирательной комиссии регионального ОЗС определятся в ноября: Фото: zsko.ru

Законодательное Собрание Кировской области информирует, что в связи с предстоящим окончанием срока полномочий Избирательной комиссии Кировской области, сформированной в 2016 году, в соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 4 Закона Кировской области от 24 ноября 2005 года № 378-ЗО «Об Избирательной комиссии Кировской области», приступает к формированию части нового состава Избирательной комиссии Кировской области.

Предложения по кандидатурам для назначения членом Избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса должны быть представлены в период с 11 октября 2021 года по 9 ноября 2021 года в рабочие дни - с 08.00 до 17.00 (по пятницам - с 08.00 до 16.00) по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, дом 69, каб. 226 здания № 2 Правительства области. Телефоны для справок: 64-92-39, 38-11-68.

Вместе с сопроводительным письмом и решением о выдвижении кандидатуры необходимо приложить следующие документы:

1. Согласие кандидата на обработку его персональных данных.

2. Заявление кандидата о согласии на назначение членом Избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса.

3. Справку-объективку (биографические сведения) кандидата.

Образцы документов размещены на сайте Законодательного Собрания Кировской области.