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Общество10 октября 2021 12:40

В Кирове жители 25 домов остались без холодной воды

Причиной отключения стала авария на трубопроводе
Алексей РомановАлексей Романов
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На время восстановительных работ для жильцов организован подвоз питьевой воды

На время восстановительных работ для жильцов организован подвоз питьевой воды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В воскресенье, 10 октября, в 25 многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду. Вез ресурса остались тысячи жителей Ленинского и Октябрьского районов областного центра. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, без холодного водоснабжения остались десятки домов на улицах Милицейской, Дерендяева, Ломоносова, Кольцова и Циолковского.

На время восстановительных работ в зону отключения организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать об адресах, а также расположении цистерн можно здесь.