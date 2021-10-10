В Кирове жители 25 домов остались без холодной воды

На время восстановительных работ для жильцов организован подвоз питьевой воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В воскресенье, 10 октября, в 25 многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду. Вез ресурса остались тысячи жителей Ленинского и Октябрьского районов областного центра. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, без холодного водоснабжения остались десятки домов на улицах Милицейской, Дерендяева, Ломоносова, Кольцова и Циолковского.

На время восстановительных работ в зону отключения организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать об адресах, а также расположении цистерн можно здесь.