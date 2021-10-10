В Нововятском районе в реку Вятку выпустили свыше 2 тысяч мальков стерляди

В 2021 году в водоемы области планируется выпустить около 35 тысяч мальков стерляди. Фото: kirovreg43

В пятницу, 8 октября, в Нововятском районе Кирова в реку Вятку выпустили более двух тысяч мальков стерляди. Вес каждого малька составил не менее 3 г. Мероприятие связано с компенсацией вреда, нанесенного промышленными предприятиями водоемам области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что в июле этого года мальков стерляди запустили в водоем в деревне Гоньба Малмыжского района. Вес каждого представителя редкой рыбы оказался чуть больше - 5 г. Всего в 2021 году в Кировской области планируется выпустить около 35 тысяч особей царской рыбы.