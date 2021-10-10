В Кировской области за сутки коронавирусом заболел 171 человек

В инфекционных стационарах области от COVID-19 лечатся 5065 кировчан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области по состоянию на 10 октября выявили 171 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 261человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 5065 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 174 пациентам, 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 548.

На дому проходят лечение 9275 кировчан. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 6023 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 577 жителей области.