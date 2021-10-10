В Кирове на улице Сурикова полным ходом идет обустройство четырехполосной дороги

По завершению работ на улице Сурикова обновят дорожное покрытие, а также обустроят тротуары, освещение и зеленые зоны. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершается укладка черного щебня и асфальта на участке от улицы Некрасова до Сурикова. Об этом сообщили в администрации города.

Работы выполняют сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой». Помимо обновления дорожного покрытия здесь появится благоустроенная парковка для легковых автомобилей и остановочный карман для общественного транспорта.

Кроме того, уже в 80% готовности находится ливневая канализация. Ее обустройство, а также перекладку линии водопровода планируют закончить в ближайшее время.

Протяженность участка составит 800 метров. Завершить работы планируется к 1 октября 2022 года. К этому времени на улице Сурикова появится четырехполосная дорога с тротуарами, освещением и зелеными зонами.